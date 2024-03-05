Захарова: немецкие журналисты покинут Россию, если в ФРГ тронут российские СМИ

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, если власти Германии будут противодействовать работе российских журналистов, представители немецких СМИ будут вынуждены покинуть Россию.
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