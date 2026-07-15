Beige Book: Economic Activity Picked Up In 11 Of 12 Districts; Only San Fran Flat As "Employers Invested In AI" In a modest support of the Fed's recent hawkish pivot, the latest Beige Book released today notes that economic activity across the US improved moderately, increasing at a slight to moderate pace in eleven of twelve Federal Reserve Districts in late May and June, while one District (San Francisco) reported no change.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии