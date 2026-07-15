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Beige Book: Economic Activity Picked Up In 11 Of 12 Districts; Only San Fran Flat As "Employers Invested In AI"

Beige Book: Economic Activity Picked Up In 11 Of 12 Districts; Only San Fran Flat As "Employers Invested In AI" In a modest support of the Fed's recent hawkish pivot, the latest Beige Book released today notes that economic activity across the US improved moderately, increasing at a slight to moderate pace in eleven of twelve Federal Reserve Districts in late May and June, while one District (San Francisco) reported no change.

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