Депутаты Гордумы сдали кровь ко Дню донора

Медицинская фракция городской думы Екатеринбурга организовала акцию по сдаче крови. В этот раз (третий по счету) в Областную станцию переливания крови пришли более 10 человек – народные избранники привели с собой помощников, друзей, родственников.
Медицинская фракция городской думы Екатеринбурга организовала акцию по сдаче крови. В этот раз (третий по счету) в Областную станцию переливания крови пришли более 10 человек – народные избранники привели с собой помощников, друзей, родственников.
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