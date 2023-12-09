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Русская весна

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«Просто посмотрите»: в Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ 

«Просто посмотрите»: в Германии заметили важную деталь визита Путина в ОАЭ 

Поездка Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

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