Александр Цыбульский поздравил жителей Архангельской области с Днем народного единства

Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днём народного единства!Сегодняшний праздник напоминает нам о важнейших вехах истории Отечества, служит символом неразрывной связи поколений, единства и сплочённости российского народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии