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Происшествия

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В Саратове сотрудник управляющей компании подозревается в присвоении денежных средств в размере 1,3 млн рублей, полученных за коммунальные услуги

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Саратову установлено, что в период с 2023 года по февраль 2026 года бухгалтер-кассир одной из управляющих компаний систематически похищала из кассы вверенные ей денежные средства, полученные от населения в счет оплаты коммунальных услуг.

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