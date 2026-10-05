В Саратове сотрудник управляющей компании подозревается в присвоении денежных средств в размере 1,3 млн рублей, полученных за коммунальные услуги

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Саратову установлено, что в период с 2023 года по февраль 2026 года бухгалтер-кассир одной из управляющих компаний систематически похищала из кассы вверенные ей денежные средства, полученные от населения в счет оплаты коммунальных услуг.