«Балтика» лидирует по голам после аутов с начала прошлого сезона РПЛ – 5. У «Спартака» и «Акрона» по 3

«Балтика» чаще всех забивает после аутов в последних сезонах чемпионата России. Команда тренера Андрея Талалаева открыла счет в матче 1-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2, перерыв) после заброса мяча в штрафную из аута.
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