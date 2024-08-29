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Мистика от Павшего

2 подписчика

Свежие комментарии

  • Павший Дух
    https://rutube.ru/video/fba7b0720ebffce785ecc0a9dbdd9358/?r=wdТак и живём..
  • Павший Дух
    Для многих правда — негатив, нам нравится лишь ложь, она слащава, с ней легче жить. Раз мозг у нас показывает ложь и ...Душа..
  • Павший Дух
    Поживём-увидим..Умрём-узнаем..Для каждого свой ...

Судьба..

Судьба..

Мистика от Павшего.Павший дух.Одни вопросы, ответов нет.Зачем наказываешь ты меня, судьба. Зачем страдания даны, зачем страдать, когда страдания приходят к нам по мере сил души твоей.

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