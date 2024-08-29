Мистика от Павшего.Павший дух.Одни вопросы, ответов нет.Зачем наказываешь ты меня, судьба. Зачем страдания даны, зачем страдать, когда страдания приходят к нам по мере сил души твоей.
Судьба..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мистика от Павшего.Павший дух.Одни вопросы, ответов нет.Зачем наказываешь ты меня, судьба. Зачем страдания даны, зачем страдать, когда страдания приходят к нам по мере сил души твоей.
Свежие комментарии