В Западном Дегунине началось строительство транспортной инфраструктуры

В районе Западное Дегунино начались строительно-монтажные работы в рамках проекта по созданию транспортной инфраструктуры, которая свяжет московский городской вокзал Лихоборы и станцию метро «Верхние Лихоборы».
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