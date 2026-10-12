В Нижнем Новгороде ищут подростков, разбивших «умную» остановку

Полиция разыскивает троих подростков, разбивших павильон возле администрации Приокского района; благодаря конструкции остановки осколки не разлетелись и никто не пострадал.
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