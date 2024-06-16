Песков: в Киеве наверняка найдутся трезвые головы и прислушаются к Путину

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков считает, что предложения президента РФ Владимира Путина по мирному соглашению обязательно будут внимательно рассмотрены, в том числе членами киевского режима, по его мнению, даже там есть «трезвые головы».
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