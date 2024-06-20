Новые правила игры: военный союз России и Северной Кореи перевернет мир

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанное во время визита Владимира Путина в Северную Корею, напоминает военный пакт с обязательством оказать помощь в случае нападения на одну из сторон.
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