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Новые правила игры: военный союз России и Северной Кореи перевернет мир

Новые правила игры: военный союз России и Северной Кореи перевернет мир

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанное во время визита Владимира Путина в Северную Корею, напоминает военный пакт с обязательством оказать помощь в случае нападения на одну из сторон.

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