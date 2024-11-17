ВАШИНГТОН, 17 ноября, ФедералПресс. Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью журналистке Рэйчел Блевинс, опубликованном на YouTube-канале, выразил мнение, что Россия уже одержала победу в конфликте с Украиной.
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