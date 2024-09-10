Сергей Никоненко и Светлана Крючкова прошли по красной дорожке кинофестиваля «Алтын минбар» в Казани

В конкурсную программу международного киносмотра вошла 51 картина из 20 стран мира.фото: пресс-служба кинофестиваля «Алтын минбар»--> По красной дорожке юбилейного, XX международного кинофестиваля «Алтын минбар» прошли любимые несколькими поколениями российских зрителей, актеры Сергей Никоненко и Светлана Крючкова, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.
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