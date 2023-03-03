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«Барселона» обыграла «Реал», «Зенит» против «Динамо» в Кубке, гол «Спартака» засчитан ошибочно, инстамодель заявила о сексе с Роналду, квартира для оформивших FAN ID и другие новости

«Барселона» обыграла «Реал», «Зенит» против «Динамо» в Кубке, гол «Спартака» засчитан ошибочно, инстамодель заявила о сексе с Роналду, квартира для оформивших FAN ID и другие новости

Эта пятница будет самой приятной для вас за последние месяцы. Ведь настала весна, а значит, вернулась РПЛ! Ну а пока пробежимся по главным новостям четверга 1.

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