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Смогут ли почки астронавтов пережить путешествие на Марс?

Смогут ли почки астронавтов пережить путешествие на Марс?

Смогут ли почки астронавтов пережить путешествие на Марс? Максим МорозовСтруктура и функции почек изменяются во время космического полета, а галактическая радиация наносит непоправимый ущерб, который может поставить под угрозу любую миссию на Марс, показывают новые исследования исследователей Университетского колледжа Лондона.

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