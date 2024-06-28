Смогут ли почки астронавтов пережить путешествие на Марс? Максим МорозовСтруктура и функции почек изменяются во время космического полета, а галактическая радиация наносит непоправимый ущерб, который может поставить под угрозу любую миссию на Марс, показывают новые исследования исследователей Университетского колледжа Лондона.
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