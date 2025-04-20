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Врач Шуппо предупредила об опасности попыток укрепить иммунитет

Врач Шуппо предупредила об опасности попыток укрепить иммунитет

Попытки искусственно "разогнать" иммунитет могут быть опасны, заявила руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с агентством РИА Новости.

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