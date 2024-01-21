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Газета «Культура»

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Международный кинофестиваль с участием России стартовал в Бангладеш

Международный кинофестиваль с участием России стартовал в Бангладеш

В крупнейшем в Бангладеш Даккском международном кинофестивале принимают участие 15 картин из России. Как сообщает ТАСС, престижный смотр проводится в бангладешской столице раз в два года и организован уже в 22-й раз под лозунгом «Лучший фильм, лучшая аудитория и лучшее общество».

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