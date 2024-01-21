Международный кинофестиваль с участием России стартовал в Бангладеш

В крупнейшем в Бангладеш Даккском международном кинофестивале принимают участие 15 картин из России. Как сообщает ТАСС, престижный смотр проводится в бангладешской столице раз в два года и организован уже в 22-й раз под лозунгом «Лучший фильм, лучшая аудитория и лучшее общество».