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Титов о «Спартаке»: «У «Зенита» есть достойный конкурент, надеюсь. Есть глубина состава и конкуренция, новички быстро осваиваются»

Титов о «Спартаке»: «У «Зенита» есть достойный конкурент, надеюсь. Есть глубина состава и конкуренция, новички быстро осваиваются»

«Абаскаль не видел, как работал Романцев. Не надо придумывать, пусть Абаскаль сначала хотя бы что-то выиграет, чтобы его можно было сравнивать с Романцевым.

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