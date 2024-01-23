Войны и правление Юстиниана I. Часть I. Начала начал

Автор: Святой Иштван Кирари В мировой истории было очень мало по-настоящему «великих» монархов. Термин «святой великий человек» тем более актуален, и именно так называли византийского императора Юстиниана I, фигуру весьма противоречивую.
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