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Гулять так гулять

Гулять так гулять

Светская дама, хранительница русских и советских традиций с современным акцентом, родившаяся в Петербурге, Виктория Шелягова рассказывает, какими маршрутами гулять в Северной столице во время ПМЭФКаждый год уже более десяти лет мы приезжаем на Петербургский экономический форум, который собирает весь цвет российской и мировой экономики, и каждый год мне и моим коллегам наши партнеры и друзья задают много вопросов про то, где и как остановиться, куда сходить позавтракать и поужинать, если все занято, что посмотреть в театрах и музеях и, наконец, где и как просто красиво погулять.

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