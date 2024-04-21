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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Владельцы консолей PS5 в России требуют от Sony компенсацию в 10 млрд рублей за м...

Владельцы консолей PS5 в России требуют от Sony компенсацию в 10 млрд рублей за м...

Владельцы консолей PS5 в России требуют от Sony компенсацию в 10 млрд рублей за моральный ущербРоссийские геймеры не собираются сдаваться несмотря на ранее отклоненный иск на сумму в 280 миллионов рублей к компании Sony из-за отключения PS Store в нашей стране.

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