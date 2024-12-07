Видеоролики на ненецком языке помогут детям узнать о культуре народов Севера

На севере Красноярского края снимут около 60 видеороликов на ненецком языке. Таким образом детей планируют приобщать к национальной культуре малочисленных народов, сообщила автор проекта Наталья Сидорова.
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