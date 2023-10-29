Введение акцизов на медицинский спирт: выгода или угроза для здравоохранения? Елена ГалицкаяЗамминистра финансов Алексей Сазанов предложил внести изменения в налоговую систему, которые могут повлиять на весь спирт, включая медицинский.
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