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Новости Омска

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Два дома на Осоавиахимовской три дня сидят без газа, а горячей воды здесь нет с

Два дома на Осоавиахимовской три дня сидят без газа, а горячей воды здесь нет с начала июня. В домах №187 и №189 по улице Осоавиахимовской в Омске газ закончился утром 24 августа.

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