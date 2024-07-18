6 крышесносных научных фактов

В этой подборке я расскажу о невероятных научных фактах, которые наверняка удивят Вас. Вы узнаете о новых методах погребения, о столкновении Солнца с Красным Карликом, тарантизме и о гигантском лазере, а также о многих других научных чудесах 1.
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