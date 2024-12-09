Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу ВСУ

Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение личного состава ВСУ. После передачи точных координат артиллеристы приступают к уничтожению противника.
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