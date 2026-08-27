Доцент Двилянский: микроподзарядки снижают емкость АКБ смартфона

Современные контроллеры питания в смартфонах способны отсекать подачу тока при достижении 100% заряда, однако все равно не следует оставлять гаджет подключенным к зарядному устройству на длительное время.
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