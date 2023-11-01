Иван ГОЛУБНИЧИЙ СМИ сообщили, что у нас создано воинское подразделение, укомплектованное бывшими бойцами ВСУ, перешедшими на сторону России.
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого – фактор неизбежного
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Николай Берлизов
Недоразумение под названием Украина, а, точнее, Украинская Народная Республика, вообще-то провозгласила Центральня Рада еще в марте 1917 года. В её составе, что характерно, не было ни одного большевика. Украинские дивизии в составе Южного и Юго-Западного фронтов тогда же формировались по приказу Временного Правительства, в котором также большевиков не было от слова "совсем". И территориальные рамки УНР определили опять же не большевики, а австро-германские войска. Как известно, Центральная Рада Украины именно с целью суверенизации, в январе 1918 года заключила сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией и в обмен на признание государственной самостоятельности Украины запустили к себе оккупантов. Им подыграл генерал-лейтенант Краснов, пригласивший немцев и австрийцев еще и в южные отделы Донской области аж до Ростова. Помнится, Краснов тоже к большевикам никогда не примыкал...
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1 д.
Николай Берлизов
А в то, что чеченцы, которые с 1994 по 2009 год против русских воевали и кровавые теракты в Волгограде, Беслане, Буденновске, Москвеустраивали сегодня вместе с русскими против бандеровцев воюют - веришь? А ведь нынешний президент Чечни, как и его покойный папа были видными полевыми командирами...
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1 д.
Olegus
Все, что вы написали было до того, как был создан под руководством большевиков союз национальных республик с правом наций на самоопределение, упразднивший Губернское деление. Это уже 1922 год. А в 1918 году Украина и не мечтала быть в тех размерах, что определили ей большевики. Давайте будем последовательными.
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1 д.
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