Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого – фактор неизбежного

Николай Берлизов

Недоразумение под названием Украина, а, точнее, Украинская Народная Республика, вообще-то провозгласила Центральня Рада еще в марте 1917 года. В её составе, что характерно, не было ни одного большевика. Украинские дивизии в составе Южного и Юго-Западного фронтов тогда же формировались по приказу Временного Правительства, в котором также большевиков не было от слова "совсем". И территориальные рамки УНР определили опять же не большевики, а австро-германские войска. Как известно, Центральная Рада Украины именно с целью суверенизации, в январе 1918 года заключила сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией и в обмен на признание государственной самостоятельности Украины запустили к себе оккупантов. Им подыграл генерал-лейтенант Краснов, пригласивший немцев и австрийцев еще и в южные отделы Донской области аж до Ростова. Помнится, Краснов тоже к большевикам никогда не примыкал...