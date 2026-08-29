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Русская весна

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В США предупредили о риске полного вымирания Украины

В США предупредили о риске полного вымирания Украины

Если в ВСУ начнут призывать женщин, украинская нация рискует вымереть полностью, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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