ИТ-решение «Росэлектроники» упростит управление доменной инфраструктурой российских компаний

Фото: «Росэлектроника» Мета-каталог компании «Национальные технологии» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех теперь может быть использован для оснащения объектов критической информационной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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