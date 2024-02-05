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Рост внутреннего туризма за счет субсидий прогнозируют в России

Рост внутреннего туризма за счет субсидий прогнозируют в России

Число туристических поездок по России может увеличиться на 11 миллионов в 2024 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комиссии по развитию туризма в РФ, пишет «РИА Новости».

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