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Украина запустила авиабомбы, ракеты HIMARS и потеряла два населенных пункта: что произошло на полях СВО 2 сентября

Украина запустила авиабомбы, ракеты HIMARS и потеряла два населенных пункта: что произошло на полях СВО 2 сентября

Российские войска продвигаются по всем направлениям в рамках спецоперации на Украине. Так, под Харьковом и в ДНР под контроль России перешли новые территории.

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