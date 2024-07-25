Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Качественный рывок в сфере молодежной политики произошел за последние годы в России, в дальнейшем достигнутые результаты в создании комплексной системы возможностей для подрастающего поколения будут укрепляться, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совещании с председателями комиссий Госсовета.
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