Губернатор Ямала отметил качественный рывок в сфере молодежной политики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Качественный рывок в сфере молодежной политики произошел за последние годы в России, в дальнейшем достигнутые результаты в создании комплексной системы возможностей для подрастающего поколения будут укрепляться, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на совещании с председателями комиссий Госсовета.