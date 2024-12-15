В России обсудят применение нового препарата от ВИЧ

Он гарантирует стопроцентную защиту от заражения, отмечают врачи Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал ТАСС, что необходимость применения препарата «Ленакапавир» станет одним из принципиальных вопросов, который будет обсуждаться в ближайшие годы.