НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Какой "союзник"? Ярмо на шее.Симоньян сравнила...
  • Lana_Borei Иванова
    А родителей, которые дома,, парят,, как наказывать?Законопроект о за...
  • ШКИПЕР
    Хорош союзник , Россия в Абхазию вбухивает миллиарды рублей , а "гордые и независимые " абхазы показывают нам задницу.Симоньян сравнила...

В России обсудят применение нового препарата от ВИЧ

В России обсудят применение нового препарата от ВИЧ

Он гарантирует стопроцентную защиту от заражения, отмечают врачи Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал ТАСС, что необходимость применения препарата «Ленакапавир» станет одним из принципиальных вопросов, который будет обсуждаться в ближайшие годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх