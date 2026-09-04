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Земля могла потерять щит Солнца из-за странствий по Млечному Пути

Земля могла потерять щит Солнца из-за странствий по Млечному Пути

Ученые, работающие при поддержке NASA, выяснили, что защитный щит Земли — гелиосфера, создаваемая солнечным ветром, — мог ослабевать или даже исчезать в определенные периоды истории.

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