Сколько стоит полис ОСАГО с 1 марта 2025 года - расскажу и покажу на своём примере

Сколько будет стоить полис ОСАГО с 1 марта 2025 года — расскажу и покажу на собственном примере. Напомню, что в начале каждого месяца я проверяю стоимость полиса ОСАГО для себя и своего автомобиля, чтобы отслеживать динамику цен на автострахование.
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