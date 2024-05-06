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Орловские новости

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В Орле пройдет концерт в память о Горшке

В Орле пройдет концерт в память о Горшке

В Орле состоится вечер памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Со специальной программой по этому поводу выступит проект «Горшенев», чьим фронтменом является родной брат Горшка — Алексей, известный по группе «Кукрыниксы».

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