За ночь над регионами России уничтожены 19 БПЛА

Об этом 21 декабря сообщило Минобороны.vk.com/rosgvard_officialВ течение минувшей ночи над регионами России пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракты с применением беспилотников самолетного типа.
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