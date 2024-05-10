Жена водителя автобуса, затонувшего в Мойке: «Со смены пришел в 2–3 часа ночи, а работал с 5 утра»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая, ФедералПресс. Супруга водителя, который был за рулем городского автобуса, затонувшего 10 мая в реке Мойке с 20 пассажирами, сообщила, что ее мужа разбудили в 7:30 утра и заставили выйти на рейс.