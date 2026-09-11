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Царьград

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Минобороны России: атаки на Украине с 5 по 11 сентября поражают цели

Минобороны России: атаки на Украине с 5 по 11 сентября поражают цели

Министерство обороны России сообщило, что с 5 по 11 сентября русские военнослужащие нанесли массированные и групповые удары по объектам на Украине.

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