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«Шляхетский отморозок с куриными мозгами» – Кедми о Радославе Сикорском

«Шляхетский отморозок с куриными мозгами» – Кедми о Радославе Сикорском

Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о «разгроме России за шесть недель» демонстрируют то, что история так ничему и не научила поляков.

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