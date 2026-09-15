Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о «разгроме России за шесть недель» демонстрируют то, что история так ничему и не научила поляков.
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