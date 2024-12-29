ВС РФ заняли село и продвинулись в восьми локациях под Покровском и Курахово

Российские войска успешно продвигаются около восьми населенных пунктов в Донбассе, сообщает "Фокус". Линия боев смещается все ближе к Красноармейску, кратчайшее расстояние до его южных окраин составляет всего 2 км.
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