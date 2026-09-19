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Thousands gather at Kennedy Center for vigil in protest of closing

Hundreds of protesters showed up at the Kennedy Center, forming a chain around the front of the building and shouting "Hands off!" the arts.

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