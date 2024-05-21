Экс-хоккеист Немчинов: "Рейнджерс" - фаворит в серии с "Флоридой"

Знаменитый отечественный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли (в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Дэвилз") Сергей Немчинов высказался о предстоящем противостоянии в финале Восточной конференции между "Рейнджерс" и "Флорида Пантерз".
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