Экс-охранника Порошенко арестовали по делу о «чемоданах с деньгами»

Бывшего заместителя начальника охраны экс-президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) Вадима Чучковского арестовали по уголовному делу о «десяти черных чемоданах».
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