Политолог из Федеративной Республики Германия Густав Грессель проинформировал, что глава киевского режима Владимир Зеленский допустил серьёзную ошибку, когда одобрил план нападения на курское приграничье.
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