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Регионы России

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Vivo представила Camera Screen — дополнительный экран для смартфонов серии X500

Vivo представила Camera Screen — дополнительный экран для смартфонов серии X500

Camera Screen оснащён 3,92-дюймовым сенсорным AMOLED-экраном с плотностью 419 PPI, при толщине корпуса всего 5,65 мм и весе 68 г.

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