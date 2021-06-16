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ЦСКА уволил Олича, Роналду побил рекорд Платини, Россия потеряла Жиркова, Германия проиграла Франции, «Юве», «Барсу» и «Реал» не лишат ЛЧ и другие новости футбола

ЦСКА уволил Олича, Роналду побил рекорд Платини, Россия потеряла Жиркова, Германия проиграла Франции, «Юве», «Барсу» и «Реал» не лишат ЛЧ и другие новости футбола

1. Главная новость вторника грохнула не на Евро, а внезапно в РПЛ: ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера.

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Лена Мисько
🔴🔵ЭКСКЛЮЗИВ METARATINGS! ЭКС-ФУТБОЛИСТЫ ЦСКА – О ЗАГАДОЧНОЙ ОТСТАВКЕ ИВИЦЫ ОЛИЧА О том, какая история скрывается за самым громким событием РПЛ, которого точно никто не ждал сегодня, нам пока остаётся только догадываться. А пока что понять не может, кажется, вообще никто и ничего – впрочем, шутить-то можно бесконечно на все лады, а разбираться рано или поздно пришлось бы. Даже не хотим задаваться вопросом, что сейчас чувствует, к примеру, перешедший совсем недавно в ЦСКА Антон Заболотный – но живо интересуемся мнением о произошедшем у игроков прошлого «армейского клуба». Причем – у разных поколений. ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ (https://metaratings.ru/news/ponomaryev-ob-otstavke-olicha-ochen-pokhozhe-na-sabotazh-s-ego-storony-979379/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings)(играл в ЦСКА в 1962-1969 гг.): «Олич и ЦСКА должны объяснить реальные причины расторжения контракта! Объяснение какое-то должно быть тому что произошло. Олич ставит команду в неудобное положение! Это что такое вообще? Очень похоже на саботаж с его стороны. Это даже трудно представить, что от отказывается от работы в команде куда его приглашали» «Болельщики уже нацелились на него, смирились с тем, что он пришел без какого-либо опыта работы, надеялись, что он внесет что-то новое в команду. Сделали выбор в пользу Олича, хотя Вася Березуцкий тоже хотел стать главным тренером. По итогу потеряли обоих. А завтра уже начинаются сборы» ДМИТРИЙ КУЗНЕЦОВ (https://metaratings.ru/news/dmitriy-kuznetsov-prosto-oduret-mozhno-ot-togo-kto-i-kak-v-tsska-prinimaet-resheniya-979381/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) (1984-1991, 1997-1998 гг.): «Правильным решением было не назначать Олича, я ещё сначала говорил, что с ним ЦСКА никуда не выйдет. Просто одуреть можно от того, кто и как там принимает решения. Есть ощущение, что ЦСКА превращается в плохую версию «Спартака». Это не идёт на пользу футболистам и команде» ИРЖИ ЯРОШИК (https://metaratings.ru/news/yaroshik-ne-ponimayu-rukovodstvo-tsska-s-momenta-naznacheniya-olicha-979387/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) (2003-2004 гг.): «Возможно, основной причиной расторжения контракта стала поездка Олича на чемпионат Европы со сборной Хорватии. Но опять же, ЦСКА знал, что Олич работал в сборной и хочет ей помочь. Возможно, в договоре не было прописано про его отъезд в составе сборной Хорватии на чемпионат Европы. Этого мы не узнаем, потому что не увидим полностью его контракт. Но отпускать главного тренера на чемпионат Европы, когда команда готовится к следующему сезону – это глупость» @Metaratings
Лена Мисько
ЗАРПЛАТА и БОНУСЫ РУЯ ВИТОРИИ в «СПАРТАКЕ» Детали контракта самого титулованного тренера в РПЛ. Мясной Карп и Цифровая ЕвроСтавка докладывают: (https://eurostavka.ru/news/football/ruy-vitoriya-budet-poluchat-v-spartake-2-7-mln-evro-v-god) зарплата главного тренера «Спартака» Руя Витории составляет €2,7 млн евро в год. Четверо его помощников совокупно получат €700 тысяч за тот же период. Итого бюджет фонда оплаты труда нового ТШ — €3,4 млн/год. Это даже меньше, чем ЗП одного лишь Тедеско — €3,5 млн. По бонусам все просто: за чемпионство зарплата тренерского штаба «Спартака» увеличится на €500 тысяч евро в год на всех. Как будет распределятся плюс к доходу — решит сам Руй. Предполагаются и другие выплаты, например, за выход в групповой этап Лиги Чемпионов этой осенью, но они существенно ниже. Что касается неустойки за досрочное расторжение договора с Виторией, то в клубе учли ошибки имени Газизова. Выплаты за разрыв договора не превысят 50% от оставшегося на момент потенциального увольнения тренера объема контрактных обязательств перед ним (зарплата до конца соглашения). Норм цифры или лучше бы переплатили вдвое (по словам Попова (https://t.me/karpinside/8902)) за Фонсеку? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/ruy-vitoriya-budet-poluchat-v-spartake-2-7-mln-evro-v-god)
Лена Мисько
[Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё)] В перерыве матча Франция – Германия узнал шокирующую новость: Ивица Олич уходит из ЦСКА. Не понимал решение армейцев назначить пусть легенду, но все-таки без самостоятельного тренерского опыта. Показалось, что это было какое-то эмоциональное решение. На тот момент казалось, что Олич не сможет дать движение команде вперед. И вообще отставка Виктора Гончаренко казалась не совсем логичной. Весна 2021 показала, что Олич вполне себе способный тренер. Под его руководством ЦСКА провел качественный отрезок. По ожидаемым голам хотя и заняли шестое место на этом отрезке времени, но набрали примерно столько же, сколько и Спартак, и Локомотив. По ожидаемым голам больше баллов набрал только Зенит. Чисто визуально ЦСКА тоже играл здорово. Может быть, вы помните, как я хвалил ЦСКА по матчу со Спартаком (https://t.me/foot_analytics/1029), хотя армейцы и проиграли. Короче говоря, назначение Олича было непременным риском. Но промежуточный результат у хорватского специалиста был неплохим. Не понятно, что ЦСКА анализировал летом. Нобель пишет: «Причина - результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной». Я понимаю ситуацию, при которой может вырасти количество травм. Памятуя о нагрузках на тренировках сборной Хорватии, Ивица Олич мог просто скопировать план тренировочных занятий и загрузить его в ЦСКА. Без анализа текущего состояния футболистов делать такое рискованно, потому что может привести к росту травм. Не сильно вникал в причины травм игроков ЦСКА, но пункт «нарушение коммуникаций внутри команды» может тоже подойти по такой ситуации, если кто-то из тренерского штаба пытался сказать Оличу, что нельзя так загружать игроков. Но неужели это все обязательно должно приводить к отставке? Уверен, что всегда можно встретиться, обсудить дела и понять друг друга. Я понимаю, что российские команды на тренировках не показывают такого уровня интенсивности, как многие европейские команды и даже в сравнении с тренировочной работой в сборной России, не говоря уже о других сборных. Олич вполне мог предложить тренировки повышенной интенсивности, но нельзя сказать, что это было однозначно плохое решение. Проведя предсезонную подготовку, Олич мог вывести ЦСКА на совершенно новый уровень интенсивности игры. Теперь же будущее армейцев оказывается под большим вопросом.
Лена Мисько
Владелец «Бруклина» Джозеф Цай высказался в поддержку закона о защите национальной безопасности в Гонконге и раскритиковал протесты 🗣 Это та самая тема, за замалчивание которой неоднократно критиковали знатного борца за права человека Леброна Джеймса 😉 «Гонконг – одно из очень немногих мест в мире, где не было законодательства о национальной безопасности. Для чего этот закон? Он против мятежа, против людей, которые выступают за отделение Гонконга. Это недопустимые вещи» Полный текст политического сообщения👇 https://www.sports.ru/basketball/1098124835-dzhozef-czaj-s-tex-por-kak-prinyali-zakon-o-zashhite-naczionalnoj-bezo.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba Все еще ждем ответа Леброна 😅
Лена Мисько
Стала известна причина ухода Олича из ЦСКА **** Источник рассказал о возможной причине ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА. Олич изначально прибыл в Москву не для расторжения контракта с армейцами, а для того, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Однако перед вылетом у хорвата состоялся разговор с руководителями клуба. Оличу предложили ввести в тренерский штаб экс-главного тренера «Тобола» Григория Бабаяна. Олича, видевшего в числе своих ассистентов Элвера Рахимича, это категорически не устроило. В итоге стороны решили прекратить трудовые отношения по обоюдному согласию. Сегодня Бабаян отправился в составе ЦСКА на сборы.
Лена Мисько
Первый тур Евро закончен, и чтобы подвести его итоги, мы собрали антирейтинг сборных, которые, мягко говоря, не порадовали. Причины попадания в него могут быть разными, сам список в любом случае субъективный и начинается от худшего, опускаясь к худшим из худших. 🔻 8. Польша Поляки продолжают доказывать справедливость тезиса о том, что одному в поле хорошо только срать. Правда, банальная невезуха и удаление Крыховяка не позволяют пока оценить, насколько все на самом деле плохо, так что красно-белые открывают наш рейтинг. 6-7. Испания 6-7. Швеция От испанцев ожидали большего, чем худшие в своей бессмысленности проявления тики-таки, а от шведов ждали, что они вообще хоть что-нибудь покажут. Не произошло ни того, ни другого, но сказать, кто из соперников был однозначно ближе ко дну, не представляется возможным. 5. Шотландия Пожалуй, ни в одной другой сборной не была настолько очевидна разница в классе между ее лучшими игроками и остальной командой. В первом тайме шотландцы еще были вполне настырны, но во втором смотрелись слишком обреченно. 3-4. Швейцария 3-4. Уэльс Не сказать, что от этих команд кто-то вообще чего-то ждал, но за исключением кратких вспышек активности от обеих, которые вряд ли продлились дольше 10 минут, складывалось твердое ощущение, что они приехали играть на ничью. А хуже этого может быть только... 2. Россия Совершеннейший провал по всем статьям. Не сработала ни одна из вещей, которые мы привыкли считать сильными сторонами Черчесова. А после вчерашней игры венгров стало окончательно понятно: наши просто зассали. Орбан уж точно не намного сильнее Джикии. Но он не зассал, увидев Роналду, и 80 минут Венгрия снимала лоск с Португалии. А наши зассали, и все стало понятно уже к 10-й минуте. 1. Турция То же самое касается турок. Они изначально вышли с твердым намерением паркануть автобус, да только ручки дрожали настолько, что его зарулили слишком близко к своим воротам. Дальше, конечно, надежды на домашний Баку, но осадочек точно останется.
Лена Мисько
Всё больше постов про «сценарий Евро-2008». На всякий случай напомним вам состав сборной на том Евро: / Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Амкар»), Вячеслав Малафеев («Зенит»). / Защитники: Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Денис Колодин («Динамо»), Роман Широков («Зенит»), Ренат Янбаев («Локомотив»). / Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский (оба – «Локомотив»), Владимир Быстров, Александр Павленко (оба – «Спартак»), Юрий Жирков (ЦСКА), Константин Зырянов («Зенит»), Игорь Семшов («Динамо»), Олег Иванов («Крылья Советов»), Сергей Семак («Рубин»). / Нападающие: Роман Павлюченко («Спартак»), Павел Погребняк, Андрей Аршавин (оба – «Зенит»), Дмитрий Сычев («Локомотив»), Роман Адамов («Москва»), Иван Саенко («Нюрнберг»). *** Есть хоть какие-то параллели?
Лена Мисько
О. Тут интересное. Судя по всему Сбер все же покупает «Телеспорт». На данный момент, Сбербанк и компания Петра Макаренко заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого и планируется провести эту сделку. После сделки Макаренко останется генеральным директором компании. По замыслу руководства Сбера хороший спортивный контент должен увеличить аудиторию Okko, входящего в экосистему Сбера. И порадовать уже подписанных на Оkko спортивных болельщиков. Так, например, в рамках договора Okko Спорт будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу. А хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта» будут доступны многочисленным читателям ленты ру, газеты ру, championat ру (тоже принадлежат Сберу). ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/11659883) Сбер достиг предварительной договоренности о покупке "Телеспорта" В банке не сообщили о сумме сделки
Лена Мисько
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