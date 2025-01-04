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Модрич о камбэке с «Валенсией»: «Реал» вновь показал характер и не переставал верить в себя. Эта победа может привести нас к титулу»

До 85-й минуты перенесенного матча Ла Лиги «Реал» уступал со счетом 0:1. «Команда вновь показала характер, мы никогда не переставали верить в себя.

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